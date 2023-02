Corona-Rückblick: Die Politik konnte es unmöglich allen recht machen

Lockdown? In China ja, aber bei uns nicht durchzusetzen. So dachten wir, als wir Anfang 2020 TV-Bilder aus China sahen. Wenige Wochen später standen Kanzler, Vizekanzler, Gesundheits- und Innenminister der eben erst gebildeten türkis-grünen Koalition vor den Kameras, um das Unvorstellbare zu verkünden: Lockdown in Österreich. Kanzler und VP-Chef Sebastian Kurz war in dieser Phase ein beeindruckender Krisenmanager, präzise in seinen Aussagen, klar in seinen Vorgaben. Perfekt ergänzt wurde er in