Knapp 70.000 Personen waren Stand Montag alleine in Oberösterreich in Corona-Quarantäne. Rund 54.000 Personen waren aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Spitalsbelegung blieb relativ stabil. "Die Quarantäneregeln gehören rasch an die aktuelle Situation und das Infektionsgeschehen angepasst", sagt Stelzer den OÖNachrichten.Derzeit gebe es laut Medizinerinnen und Medizinern sehr viele Infizierte ohne Symptome.