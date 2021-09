Causa Schmid: Kurz bereits Anfang September befragt

Wie das Büro des Regierungschefs am Mittwochnachmittag mitteilte, hat die mehrstündige Einvernahme durch einen Richter des Wiener Straflandesgerichts bereits am 3. September stattgefunden. Er habe dabei „die Möglichkeit gehabt, vor einem Richter zu den falschen Vorwürfen, die aufgrund einer Anzeige durch die NEOS gegen mich erhoben wurden, Stellung zu nehmen“, sagte Kurz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht in der Aussage des Kanzlers vom Juni 2020 im U-Ausschuss, wonach er von der Bestellung von Thomas Schmid zum Alleinvorstand der Öbag nur informiert worden sei, einen Widerspruch zu später aufgetauchten Chats zwischen den beiden.

Kurz dazu in einer Aussendung: „Ich konnte ausführlich zur Bedeutung einer doppelten Verneinung, oder wie ein „Na“ auf ein „Nie“ zu werten sei, beziehungsweise auf Unterschiede in der Formulierung „eingebunden im Sinne von informiert“ und „eingebunden im Sinne von involviert“ Stellung nehmen und damit die ungerechtfertigten Beschuldigungen widerlegen und entkräften.“