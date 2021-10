Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihren Entwurf für ein Bundes-Krisensicherheitsgesetz an die Oppositionsparteien übermittelt. Nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie soll damit zumindest der Bund in Zukunft besser auf Krisensituationen vorbereitet werden. In die föderale Eigenständigkeit der Bundesländer wird nicht eingegriffen. Was im Laufe der Pandemie viele Reibungsverluste gebracht hat.