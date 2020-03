Bundesländer stellen eine Million Euro Soforthilfe für Syrien bereit

Der Termin in Linz sollte ein unaufgeregter Besuch des Bundespräsidenten im neu renovierten Haus der Menschenrechte sein. Da dort Asylwerber und Flüchtlinge untergebracht sind, kam natürlich auch die Situation an griechischen Grenze zur Sprache. Landeshauptmann Stelzer kündigte an, dass die Bundesländer die Initiative der Regierung unterstützen und deren Soforthilfe-Beitrag um eine Million Euro aufstocken: "Mit der Soforthilfe soll die betroffene Bevölkerung unter anderem mit Unterkünften, Nahrungsmitteln und Haushaltsutensilien versorgt und der Zugang zu Trinkwasser sichergestellt werden."

Van der Bellen bekräftigte einmal mehr, dass man sich vor allem um die unbegleiteten Flüchtlinge (Unter-18-Jährige ohne Begleitung von Erwachsene kümmern müsse: "Es ist das Allerwichtigste, diesen traumatisierten Kindern ein neues Leben zu ermöglichen. Auch hier in Österreich." Und: Dass Mütter mit Kindern in überfüllten Lagern festsitzen, "kann uns nicht kalt lassen."

Wie berichtet, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) diesem Ansinnen schon eine Absage erteilt. Stelzer äußerte sich nicht so katagorisch ablehnend, sondern betonte, dass man sich nun die Lage genau ansehen und die Entwicklungen sehr genau beobachten müsse.

Das Haus der Menschenrechte sei auch angesichts der aktuellen Situation ein "wichtiges Statement", sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei dem Besuch. Er geht davon aus, dass es wieder notwendig werden wird, dass Österreich Menschen aufnimmt: "Wir haben das schon einmal - allerdings sehr chaotisch und unkoordiniert - geschafft. Es wird wieder gelingen."

Oberösterreich sei ein starkes Land und könne auch helfen, betonte auch Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Derzeit seien 4200 Asylwerber in der Grundversorgung, es gibt 900 freie Quartiersplätze, von denen 500 sofort zur Verfügung stehen: "Wir können helfen, wenn Hilfe gebraucht wird." Der "erste wichtige Schritt" sei aber, vor Ort schnell zu helfen.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at