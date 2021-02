Der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß ist ein genauer Beobachter der Innenpolitik. Gestern schrieb er in der "Süddeutschen Zeitung" über die Hackordnung in Österreichs Regierung: "Der grüne Koalitionspartner steht, von der ÖVP in einem fort gedemütigt und vorgeführt, gewohnt hilflos daneben und weiß nicht, was er machen soll, außer sich selbst zu bemitleiden." Das klingt brutal, gibt aber den aktuellen Zustand von Türkis-Grün wieder. Der Konflikt um die Abschiebung von Minderjährigen