WIEN. Seit Samstag steht die Gemeinde Kuchl in Salzburg mit ihren etwas mehr als 7000 Einwohnern unter Quarantäne. Die Situation sei "ähnlich wie im Lockdown im Frühling", sagt Bürgermeister Thomas Freylinger (VP). Er hofft, dass die Entwicklung in Kuchl in ganz Österreich als Warnung verstanden wird, "wie schnell das Virus zurückkommen kann".