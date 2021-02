Bis Anfang April sollen zwei Millionen Impfdosen verimpft werden

Bis Ostern sollen in Österreich insgesamt zwei Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht werden – vorausgesetzt, die Lieferungen der Hersteller kommen so wie nun in Aussicht gestellt. Das kündigte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) bei der Pressekonferenz am Montagabend in Wien an. Dann werde man Anfang April einen "großen Schritt" geschafft haben.