Beschäftigungsquote bei 61 Prozent: Wie bei Ukrainern die Integration gelingt

Bald zwei Jahre ist es her, dass die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Oberösterreich ankamen. Am 24. Februar 2022 hatte Russland die Ukraine überfallen. Im ehemaligen Linzer Postverteilzentrum, in der Halle 10 der Welser Messe oder im Steyrer Stadtsaal fanden Kriegsvertriebene aus der Ukraine zunächst Unterkunft.