Der Wochenmarkt in Ried war die erste Station von Andreas Bablers (M.) gestrigem Oberösterreich-Tag. SP-Landesparteichef Lindner (r.) begleitete ihn.

Der Grünmarkt am Unteren Hauptplatz in Ried im Innkreis sei "mehr als nur ein Geheimtipp", wirbt der Oberösterreich Tourismus auf seiner Homepage. Jeden Dienstag könne man sich hier "neben üblichen saisonalen Produkten auch an allerhand Schmankerln erfreuen".