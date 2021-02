OÖN: Das Heer hat sich in der Corona-Krise einen guten Ruf erarbeitet. In den vergangenen Tagen gab es aber mehrere negative Vorfälle: etwa ein Video mit Sprüchen in NS-Diktion. Wurde damit das Image des Heeres beschädigt? Klaudia Tanner: Fangen wir mit dem Positiven an, und das ist, dass das Ansehen des Bundesheeres immens gestiegen ist. Weil man in der Corona-Krise gesehen hat, dass ohne Bundesheer nichts davon bewältigbar gewesen wäre. Wo viel Licht ist, kann es auch einmal Schatten geben.