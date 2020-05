Seit 25 Tagen liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus klar im zweistelligen Bereich, die Zahl der aktuell Erkrankten nähert sich der 1000er-Marke immer mehr an. Mit der Wiedereröffnung von Lokalen ab kommendem Freitag und der Rückkehr von Schülern an ihre Schulen nächste Woche – beides unter strengen Auflagen – stehen in Österreich nach den Handelsöffnungen die nächsten großen Lockerungen bevor.