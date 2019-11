Seit der Amazonas-Synode im Oktober im Vatikan und rund um die laufende Bischofskonferenz in Niederösterreich wird über die mögliche Einführung der Priesterweihe von verheirateten Männern diskutiert. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer sagte gegenüber dem ORF, dass es "wirklich an der Zeit" sei, die Frage "anzugehen". Ein weiterer Aufschub wäre wohl zum Schaden der Kirche. Damit bekräftigte er seine Position vom März 2018, als er in den OÖNachrichten sagte: "Ich