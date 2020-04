Spannungen in der Corona-Krise zwischen Österreich und Russland: Der russische Botschafter in Wien, Dmitrij Ljubinskij, hat eine Aussage des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg (VP) zum Thema Fake News verurteilt. Letzterer hatte am Freitag nach einer Videokonferenz der EU-Außenminister erklärt, dass die meisten Falschinformationen im Rahmen der Corona-Krise aus Russland, russlandnahen Ländern oder China kämen.