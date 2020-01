93,18 Prozent - Grüne sagen Ja zur Koalition

Dass es Kritik geben würde, war von Anfang an klar. Deshalb hatte man vor dem offiziellen Teil ab 13 Uhr zur Möglichkeit geladen, mit den Verhandlern in kleiner Runde noch einmal zu debattieren. Davon machten viele der 270 Delegierten auch Gebrauch. Trotzdem wurde am Nachmittag öffentlich intensiv weiterdiskutiert. Ablehnende und zustimmende Stimmen wogten hin und her, bis das Präsidium nach 50 Wortmeldungen die Debatte schloss.

Man wollte zumindest annähernd das avisierte Ende um 17.30 Uhr einhalten. Ganz schaffte man es aber nicht, aber um 17.50 Uhr stand schließlich fest: Es wird eine ÖVP-Grüne-Koalition geben und das grüne Regierungsteam steht fest. Werner Kogler als Vizekanzler, Alma Zadic, Leonore Gewessler und Rudi Anschober als Minister und Ulrike Lunacek als Staatssekretärin – dieses Personalpaket bekam sogar 99 Prozent Zustimmung. Der Jubel war groß, die Aufbruchstimmung spürbar. Mehr als einmal war an diesem Tag von einem historischen Ereignis gesprochen worden. Etwa ebenso oft war von Grauslichkeiten und Schmerzen die Rede. Ein Regierungsprogramm, mit dem man bei den Grünen rundum zufrieden ist, ist es ganz und gar nicht. „Aber wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen“, beschwor Bundessprecher Kogler die Delegierten. Das Regierungsprogramm sei der Anfang, nun gehe es darum, alles auf den Weg zu bringen: „Diesen Weg kennen wir noch nicht, aber wir werden ihn mit euch geben.“

Mehr als einmal betonte er in seiner launigen Rede vor der Abstimmung, dass man in Europa Vorreiter im Klimaschutz werden möchte. Aber auch mit Seitenhieben sparte er nicht, vor allem in Richtung FPÖ: Dort gebe es Kassa-Greifer, Steuergeld-Fladerer und Einzelfälle, mit denen man „das Jahrmarktzelt am Urfahrmarktgelände füllen kann“. Für Zurufe und Besserwisserei zeigte Kogler wenig Verständnis: „Eine Steuerreform kann man nicht in zwei Monaten verhandeln.“ Auf jeden Fall werde man um die grünen Inhalte auch in der Regierung „kämpfen“. Auch Anschober verteidigte das Paket: „Ohne uns gäbe es 30 Grauslichkeiten mehr im Asylbereich.“ Konkret ging er nicht darauf ein, welche „Grauslichkeiten“ dies gewesen wären.

Der Jubel war nach Bekanntgabe der Ergebnisse groß, in Feierlaune waren aber trotzdem nur wenig. Die Anstrengung der vergangenen Tage war vor allem den Verhandlern schon deutlich anzumerken.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at