Die OÖNachrichten widmen sich in einer Sonderausgabe dem Thema Demokratie. Mehr Artikel zum Thema finden Sie am Ende dieses Artikels. Die Demokratie kommt gerade massiv unter Druck", sagt Ulrike Guérot. Die Professorin für Demokratieforschung an der Donauuniversität Krems analysiert im OÖNachrichten-Interview die aktuelle weltpolitische Entwicklung. OÖNachrichten: Laut einer aktuellen Studie der Universität Göteborg ist der Anteil der Weltbevölkerung, der in Autokratien lebt, seit 2010 von 48