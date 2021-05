Die OÖNachrichten widmen sich in einer Sonderausgabe dem Thema Demokratie. Mehr Artikel zum Thema finden Sie am Ende dieses Artikels. Über den Umgang mit der Demokratie, Streiten in der Politik und Corona spricht Oberösterreichs Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP) im Interview. OÖNachrichten: Wir leben in einer Demokratie. Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit. Für Sie auch? Wolfgang Stanek: Es ist glücklicherweise auch für mich grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit, weil ich