Die OÖNachrichten widmen sich in einer Sonderausgabe dem Thema Demokratie. Mehr Artikel zum Thema finden Sie am Ende dieses Artikels. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus", steht als erster Satz in der österreichischen Bundesverfassung. Am 1. Oktober 1920 wurde das von Hans Kelsen formulierte rechtliche Fundament der Republik beschlossen. In ihr wird Österreich als parlamentarische Demokratie definiert, deren Gesetzgebung dem Parlament obliegt. Trotzdem: