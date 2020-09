Die Hoffnungen und Erwartungen, die der so genannte Arabische Frühling vor gut zehn Jahren geweckt hat, haben sich – abgesehen von Tunesien – weitgehend zerschlagen. "Zehn Jahre nach der ,Arabellion’ ist die soziale und wirtschaftliche Situation in der arabischen Welt katastrophal", sagte Karim El-Gawhary, ORF-Korrespondent für den Nahen Osten, bei der Präsentation seines neuen Buches "Repression und Rebellion" am Dienstagabend in Linz.