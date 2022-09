Wenige Tage nach dem Rückzug russischer Truppen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern in den befreiten Teil der Ostukraine gereist. "Unsere blau-gelbe Flagge weht über dem befreiten Isjum", teilte der Staatschef mit. Selenskyj kündigte dabei ein weiteres Vorrücken der ukrainischen Armee an. "Wir bewegen uns nur in eine Richtung – vorwärts und bis zum Sieg", sagte der 44-Jährige. Selenskyjs Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte in diesem Monat bisher rund