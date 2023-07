Wie weit rückt Europa nach rechts?

In Italien regiert Giorgia Meloni von den ultrarechten Fratelli d’Italia und ist in der EU willkommen.

Nach dem Bruch der Vier-Parteien-Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte könnte das ab Herbst auch den Niederlanden bevorstehen, bei den gestrigen Parlamentswahlen in Spanien wurde mit Spannung beobachtet, welches Ergebnis die Rechtspartei Vox erreicht. In Deutschland sehen Meinungsumfragen die rechte AfD ebenfalls auf dem Vormarsch, und in Österreich liegt die FPÖ seit Monaten in den Meinungsumfragen voran und ist in mehrere Landesregierungen eingezogen.