Wie die Mullahs das Kopftuch durchsetzen wollen

Jetzt ist es amtlich: Mit einer am Wochenende von Revolutionsführer Ali Khamenei genehmigten "neuen Strategie" will das iranische Regime die seit der Revolution von 1979 bestehende Kopftuchpflicht durchsetzen. Wie der iranische Parlamentsabgeordnete Hossein Jalali in Teheran mitteilte, wird die körperliche Bestrafung von Frauen, die sich "unverhüllt" in der Öffentlichkeit bewegen, abgeschafft. Stattdessen sollen ab sofort "finanzielle und verwaltungstechnische Sanktionen" verhängt werden.