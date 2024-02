Jean-Claude Juncker war von 2014 bis 2019 Präsident der Europäischen Kommission. Noch heute verbringt der luxemburgische Politiker der Christlich-Sozialen Volkspartei zwei Tage in der Woche in Brüssel, wo sich der 69-Jährige in seinem Büro im achten Stock des Berlaymont-Gebäudes den Fragen der OÖNachrichten gestellt hat.