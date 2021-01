Gute Nachricht für Julian Assange: Der Gründer von Wikileaks erschien am Montag im Gerichtssaal 2 des "Old Bailey", des Zentralen Strafgerichtshofs in London, und erfuhr dort zu seiner Erleichterung, dass er vorerst nicht von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird. Richterin Vanessa Baraitser urteilte, eine Überstellung wegen Assanges psychischem Gesundheitszustand wäre nicht statthaft.