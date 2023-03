Was Oberösterreich von Mechelen lernen kann

Einmal in der Woche kommt Bart Somers zurück ins Rathaus von Mechelen. Bis 2019 war der 58-Jährige dort Bürgermeister, heute ist er Vize-Ministerpräsident von Flandern. Sein Thema ist das gleiche: Somers hat Mechelen binnen zwei Jahrzehnten zu einer Vorzeigestadt in Sachen Integration und Zusammenleben gemacht, indem er polizeiliche Strenge und großzügige Integrationsangebote kombinierte. Nun will er sein Programm auf ganz Flandern ausrollen.