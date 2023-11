"Was ist Europa ohne Russland? Ohne Russland ist Europa nicht vollständig"

Über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, möglichen Frieden, aber auch andere Krisenherde wie den Nahen Osten und in Asien sprachen die OÖNachrichten mit dem russischen Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij. Lesen Sie eine Einordnung zum Interview im Kommentar "Inakzeptabel". OÖN: Russland gehört geografisch teilweise zu Europa. Politisch hat es sich mit dem 24. Februar 2022 aus Europa hinauskatapultiert. Will Russland künftig auch politisch wieder zu Europa gehören? Und wenn