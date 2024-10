Was der EU-Gipfel an Ergebnissen brachte

Die Beratungen endeten am Donnerstag spät in der Nacht. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten sich das Thema Migration vorgenommen. Ein OÖN-Überblick darüber, was dabei herauskam. Neues Gesetz soll zu mehr und rascheren Abschiebungen führen Die 27 EU-Staaten forderten die EU-Kommission auf, "dringendst einen neuen Gesetzesentwurf vorzulegen", der Rückführungen von abgelehnten Asylwerbern beschleunigen und erleichtern soll. Für