Von der Randnotiz zum Hauptthema: Migration wird den EU-Gipfel prägen

Ursula von der Leyen hat die Botschaft verstanden. Die EU-Kommissionspräsidentin verschickte kurz vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag einen Brief an die 27 Staats- und Regierungschefs, in dem sie ein neues Gesetz zur Rückführung von Migranten ohne Aufenthaltsberechtigung ankündigte. Das haben Österreich, die Niederlande und weitere rund 15 EU-Staaten verlangt.