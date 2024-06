Von B wie Belgien bis Z wie Zypern: Die Wahlergebnisse in den EU-Ländern

In Tschechien gibt es noch ein Piratenpartei (im Bild Parteichef Ivan Bartos). Sie hat nicht nur ein Mandat bei der EU-Wahl erzielt, sondern ist auch Teil der tschechischen Koalitionsregierung.

Belgien - doppelte Wahlen in einem zersplitterten Land. In Belgien, das 22 Abgeordnete stellt, fanden am Sonntag zeitgleich mit der EU-Wahl nationale Parlamentswahlen statt. Bei den EU-Wahlen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf zwischen den radikal rechten flämischen Nationalisten des Vlaams Belang, der ebenfalls auf flämische Autonomie pochenden rechtskonservativen Neu-Flämischen Allianz (N-VA) und dem liberalen Mouvement Reformateur aus dem französischsprachigen Teil