4 Jahre nach dem Brexit: Welche Folgen zu spüren sind

Verlorene Chancen, verlorener Handel, verlorenes Einkommen: So lautete der Kurzbefund von Londons Bürgermeister Sadiq Khan, als er kürzlich die Ergebnisse einer von ihm in Auftrag gegebenen Studie zum Brexit präsentierte. Die kam zu dem Schluss, dass die Wirtschaftsleistung Großbritanniens wegen des am 31. Jänner 2020 vollzogenen EU-Austritts um sechs Prozent zurückgegangen ist. Bis 2035 sollen es zehn Prozent sein.