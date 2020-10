Die amerikanische Community in der Bundeshauptstadt ist nicht besonders groß: Knapp 10.000 US-Amerikaner, etwas mehr als die Hälfte davon mittlerweile eingebürgert, leben in Wien. Die Regisseurin Susanne Brandstätter, die nach ihrem Schulabschluss in Los Angeles nach Paris und 1975 zunächst nach Kärnten und später nach Wien zog, ist eine von ihnen.