Der Fall Griner genießt im Weißen Haus höchste Priorität. Wie hoch, das lässt sich an der Geschwindigkeit ablesen, in der US-Präsident Joe Biden auf die drakonische Strafe für Brittney Griner reagierte – neun Jahre Haft für den Besitz von 0,5 Gramm Cannabis-Öl, das Zöllner in ihrem Gepäck fanden. "Russland hält Brittney zu Unrecht fest", erklärte der US-Präsident, der die Inhaftierung als "inakzeptabel" bezeichnete.