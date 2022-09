Die Taktik erinnert an die Warnungen Washingtons vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar. Über Wochen hatten die USA Erkenntnisse der Geheimdienste veröffentlicht, die keinen Zweifel daran ließen, was Wladimir Putin mit dem Aufmarsch an den Grenzen des Nachbarlandes beabsichtigt hatte. Verhindern konnten die Amerikaner die Invasion nicht. Aber sie dämpften damit den Überraschungseffekt und halfen den Verteidigern der Ukraine. Der russische Blitzkrieg scheiterte.