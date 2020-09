Das Coronavirus breitet sich in Tschechien im Moment rasant aus: Mit 1164 bestätigten Neuinfektionen wurde am Dienstag ein neuer Höchstwert erreicht. Das ist die höchste Zahl binnen 24 Stunden, die im nördlichen Nachbarland je verzeichnet wurde, teilte das Gesundheitsministerium in Prag mit. Der bisherige Höchstwert innerhalb eines Tages hatte bei knapp 800 gelegen.