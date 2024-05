Trump-Prozess: "Erledige es einfach"

Drei Worte aus dem Mund des Kronzeugen prägten sich bei den zwölf Geschworenen besonders gut ein. Jeder kennt sie als Werbeslogan eines Sportartikelherstellers. Doch in diesem Fall meinen sie etwas anderes. Mit „Just do it“, was auf Deutsch so viel wie „Erledige es einfach“ heißt, verknüpft er den Angeklagten Donald Trump persönlich mit den Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels.