Wo die US-Wahl entschieden wird: Neun Fragen und Antworten zu den Swing States

Wahlkampf am Land: Der demokratische Vize-Kandidat Walz in Pennsylvania

Was genau sind Swing States? US-Bundesstaaten, in denen der Ausgang der Präsidentschaftswahl besonders knapp und unvorhersehbar ist. In diesen Staaten wechseln die Mehrheiten häufig zwischen Demokraten und Republikanern hin und her – sie "schwingen" sozusagen zwischen den Parteien. Im Gegensatz dazu gibt es "sichere" Staaten, die traditionell fest in der Hand einer Partei sind, wie etwa Kalifornien für die Demokraten oder Texas für die Republikaner. Welche Staaten gelten 2024 als Swing