Sturm auf die Verkehrskameras: "Ulez" macht Londoner Bürger zu Zerstörern

Der Stein des Anstoßes ist die "Ultra Low Emission Zone", kurz "Ulez", übersetzt etwa: Niedrigst-Emissionszone. Sie trat am Dienstag in London in Kraft. Aufgebrachte Autofahrer zerstören die Überwachungskameras, die das Projekt kontrollieren sollen. Seit Monaten geht das schon so, aber jetzt wird der Widerstand immer militanter. Zumeist nachts gehen die Saboteure ans Werk. Sie sprühen schwarze Farbe auf die Kameralinsen oder schneiden Kabel entzwei.