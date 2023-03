Streit über Atomkraft und Verbrenner überschattet den EU-Gipfel

Ursula von der Leyen, Antonio Guterres und Charles Michel beim EU-Gipfel in Brüssel.

Antonio Guterres war ein ganz spezieller Gast am gestrigen Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Der UN-Generalsekretär hatte eine wichtige Botschaft für die 27 Staatsspitzen der Europäischen Union. In vielen Ländern der Welt herrsche "ein perfekter Sturm", bedingt durch Hunger, Armut, mangelnde Bildung und Gesundheitsversorgung, warnte er. Der Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine macht es noch schlimmer.