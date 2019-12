Buschiger Scheitel, entschlossener Blick und gewinnendes Lachen – spätestens seit den Kennedy-Brüdern helfen diese Zutaten, erfolgreiche Karrieren in der US-Politik zu starten. All das hat Pete Buttigieg, der mit aufgekrempeltem weißem Hemd und blauer Krawatte auf dem Podium des YMCA-Sportzentrums von Creston steht. Hinzu kommt rhetorisches Talent, das der Redner ausspielt, wenn er seine 300 Zuhörer an einem Montagmittag zum Träumen einlädt.