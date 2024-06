Sitze im EU-Parlament: Die Kleinen werden bevorzugt

In Malta kommen 88.000 Einwohner auf einen Abgeordneten, in Deutschland 885.000 Einwohner.

Österreich wird nach der Wahl am Sonntag 20 Abgeordnete ins EU-Parlament entsenden. Das an Einwohnern in etwa neunmal größere Deutschland stellt 96 Abgeordnete. Rein nach der Einwohnerzahl müssten es im Vergleich zu Österreich aber fast doppelt so viele sein.