Selenskyj: "In Ukrainern steckt mehr Lebenswille, als Russland Raketen hat"

Aus den heftig umkämpften Gebieten in der Ostukraine wurden gestern erneut schwere Gefechte gemeldet. Korrespondenten westlicher Medien berichteten von "starkem Beschuss an der gesamten Front im Donbass". Besonders umkämpft war demnach erneut die Stadt Sjewjerodonezk.

Zudem versuchen russische Truppen laut dem ukrainischen Innenministerium, auf Charkiw vorzurücken und die Stadt erneut zu bombardieren. Die Lage nördlich von Charkiw sei ziemlich schwierig, sagte Wadym Denysenko, ein Berater des Ministeriums, im ukrainischen Fernsehen. "Russland versucht, Charkiw zu einer Stadt an vorderster Front zu machen." Charkiw liegt im Nordosten und ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt des Landes.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz analysiert die Botschaft von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wonach der Ukraine-Krieg noch Jahre dauern werde.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verbreitete dennoch am Wochenende demonstrativ Zuversicht. Nach der Rückkehr von einem erneuten Frontbesuch im Süden des Landes versprach er den bedrohten Regionen Schutz und die Rückeroberung der von Russland bereits eingenommenen und besetzten Gebiete.

Zugang zum Meer schaffen

"Wir werden niemandem den Süden abgeben. Alles, was uns gehört, holen wir zurück", sagte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht auf Sonntag. Die Ukraine werde dabei auch den sicheren Zugang zum Meer wiederherstellen, versicherte er.

"In den Ukrainern steckt mehr Lebenswille, als Russland Raketen hat", betonte der Präsident. Die Ukraine werde alles tun, um die Lebensmittelexporte über die Häfen wieder aufzunehmen, sobald das mit internationaler Hilfe sicher zu bewerkstelligen sei.

Die Ukraine stellt sich offenbar auf einen länger andauernden Abwehrkrieg gegen Russland ein. Erst Ende August, nach Gegenangriffen, will der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija die Friedensverhandlungen mit Moskau wieder aufnehmen, wie er in einem am Samstag erschienenen Interview mit dem Sender "Voice of America" sagte. Dann werde sein Land eine bessere Verhandlungsposition haben.

Hohe materielle Verluste

Zugleich räumte ein ranghoher ukrainischer General hohe materielle Verluste der ukrainischen Armee ein: "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagte Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Geschätzt 1300 Infanterie-Fahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

Die intensiven Gefechte im Donbass setzen laut britischen Geheimdienstexperten der Kampfmoral der Truppen zu. "Ukrainische Kräfte haben wahrscheinlich zuletzt unter Desertionen gelitten, allerdings ist höchstwahrscheinlich insbesondere die russische Moral weiterhin mit Problemen belastet", hieß es gestern im täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums in London.

Befehle werden verweigert

Seit Beginn des Angriffs gibt es immer wieder Berichte über desertierende russische Soldaten: "Es gibt weiterhin Fälle, in denen gesamte russische Einheiten Befehle verweigern, und es kommt zu bewaffneten Konfrontationen zwischen Offizieren und Soldaten", so die britische Einschätzung.

Strategie der Briten

Großbritanniens Streitkräfte müssen nach Angaben des neuen Generalstabschefs Patrick Sanders in der Lage sein, in Europa zu kämpfen und Russland zu besiegen. „Ich bin der erste Generalstabschef seit dem Jahr 1941, der das Kommando über die Armee im Schatten eines Landkriegs in Europa übernimmt, an dem eine Kontinentalmacht beteiligt ist“, sagte Sanders am Sonntag der Zeitung „i“.

Kernaufgabe: „Russlands Invasion unterstreicht unsere Kernaufgabe – das Vereinigte Königreich zu schützen, indem wir bereit sind, Kriege zu Lande zu führen und zu gewinnen“, betonte der Armeechef.