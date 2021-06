Jetzt geht es in Israel Schlag auf Schlag: Nachdem das Parlament am Sonntagabend mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme den rechten Hardliner Naftali Bennett zum Nachfolger von Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigt hatte, stellte dieser am Montag bereits seine neue Regierungsmannschaft vor. Die 27 Minister versammelten sich zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin.