Ausländische Besucher (hier in Moskau) sollen bald eine Loyalitätsvereinbarung unterzeichnen.

Das russische Innenministerium will mit einer Gesetzesinitiative einreisende Ausländer zur Unterzeichnung einer "Loyalitätsvereinbarung" zwingen. Vor allem will man ihnen verbieten, die Politik Russlands und seiner Amtsträger "in beliebiger Weise zu diskreditieren".