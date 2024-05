Richtung EU oder Russland? 7 Fragen und Antworten zu Georgien

Bis zu 200.000 Menschen waren es am Wochenende – und auch am Dienstag versammelten sich wieder Tausende in der georgischen Hauptstadt Tiflis, um gegen ein Gesetzesvorhaben der Regierung zu protestieren, von dem sie die Unterdrückung regierungskritischer Stimmen befürchten und das der EU-Annäherung Georgiens große Hürden in den Weg legt. Nichtsdestotrotz wurde das Gesetz Dienstagnachmittag im georgischen Parlament beschlossen.