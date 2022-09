Der Militärausschuss der Europäischen Union in Brüssel (EUMC), in dem die Generalstabschefs der 27 Mitgliedsstaaten zusammenkommen, ist das höchste militärische Gremium des Staatenbundes. Seit Mai steht es unter der Leitung des Österreichers Robert Brieger. Er berät unter anderen den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in militärischen Fragen.