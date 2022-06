Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Russischen Föderation und wird auch von Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich verehrt. Seine Reliquien liegen aber seit über tausend Jahren in der Krypta des nach ihm benannten Doms in der apulischen Hauptstadt Bari. Vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine pilgerten jährlich zehntausende Pilger aus Russland in die süditalienische Stadt.