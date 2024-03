Putin beschwört die Einheit Russlands: "Wir sind eine große Familie"

Leonid Sluzkij strahlte, klatschte mit hoch erhobenen Händen. Der Präsidentschaftskandidat der nationalpopulistischen Partei LDPR begeisterte sich demonstrativ an den Worten seines formalen Hauptkonkurrenten Wladimir Putin. Aber auch der Amtsinhaber selbst ließ keinen Zweifel daran, dass man in zu heroischen Zeiten lebt, um seine Wiederwahl in Frage zu stellen.