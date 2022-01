Militärische Stärke ist die einzige Währung, die im Kreml zählt. Davon ist Transatlantik-Experte Thomas Kleine-Brockhoff im OÖNachrichten-Interview überzeugt. OÖN: USA und NATO reden mit Russland über die Zukunft der Ukraine, eines europäischen Landes. Doch die EU sitzt nicht mit am Tisch. Was sagt uns das? Kleine-Brockhoff: Dass Wladimir Putin die EU am liebsten umgehen möchte, weil er sie nicht für relevant genug hält. Er sieht sich als Chef einer Einflusssphäre und will mit dem Mann reden,