In Eisenach im deutschen Bundesland Thüringen wurden am 4. November 2011 zwei Leichen und mehrere Schusswaffen in einem brennenden Wohnmobil entdeckt. Mit dem Fund der Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos war die Neonazi-Terrorzelle NSU ("Nationalsozialistischer Untergrund") aufgeflogen. Ihre Mitstreiterin Beate Zschäpe hatte etwas später die gemeinsame Wohnung in Zwickau (Sachsen) angezündet und sich daraufhin der Polizei in Jena gestellt.