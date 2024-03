Nach Duft für Siegertypen kommt eine Trump-Bibel

Zu Beginn der Karwoche teilte der vor vier Strafgerichten angeklagte und in zwei Zivilprozessen verurteilte Ex-Präsident Donald Trump auf dem hauseigenen Netzwerk "Truth Social" einen Post, den er angeblich von einem Anhänger erhalten haben will. "Es ist ironisch, dass Jesus Christus in derselben Woche seine schlimmste Verfolgung erlitt, in der sie versuchen, Ihr Eigentum zu stehlen", heißt es in der Botschaft, die den wegen Betrugs und Verleumdung verurteilten Präsidentschaftskandidaten zum